Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, K6115, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Straße ab - 18-Jähriger verletzt (03.05.2026)

Stockach, K6115 (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6115 zwischen Raithaslach und Lindenhof ist in der Nacht auf Sonntag ein junger Mann verletzt worden. Kurz nach vier Uhr kam der 18-Jährige mit einem BMW - mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit - alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, driftete etwa 50 Meter über eine Wiese und blieb schließlich liegen. Der junge Fahrer erlitt dabei Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Um den BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst.

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