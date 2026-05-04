Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L220, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Auffahrunfall verletzt (02.05.2026)

Radolfzell, L220 (ots)

Eine Motorradfahrerin hat sich bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 220 zwischen Singen und Böhringen am Samstagabend Verletzungen zugezogen. Kurz vor 19 Uhr fuhr die 20-Jährige mit einer Honda in einer Fahrzeugkolonne in Richtung Böhringen. An der zweiten Einfahrt zum Weiherhof bremste eine vorausfahrende Mini-Fahrerin ab, um nach links abzubiegen. Aufgrund Gegenverkehres musste die 53-Jährige anhalten. Ein hinter der Frau fahrender BMW bremste ebenfalls ab. Ein wiederum hinter diesem befindlicher 37-Jähriger mit einem Audi erkannte die Situation spät, bremste und wich nach rechts in den Grünstreifen aus. Die junge Bikerin indes reagierte zu spät, fuhr links an dem Audi vorbei und prallte anschließend mittig frontal in das Heck des haltenden BMWs. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 20-Jährige in ein Krankenhaus. Die Höhe des an BMW und Honda entstandenen Blechschadens ist nicht bekannt.

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