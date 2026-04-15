Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 15.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++

Weener - Verkehrsunfall

Ein 29-jähriger Fahrer eines Opel Zafira befuhr am Dienstag gegen 22:40 Uhr die Bundesstraße 436 in Weener in Richtung Leer. Zur gleichen Zeit überquerte ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus der Industriestraße kommend die B436, wobei er den vorfahrtsberechtigten Opel übersah. Der PKW-Fahrer wich aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel sowie mehrere Verkehrszeichen. Der Opel kam in der Berme zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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