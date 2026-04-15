POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 15.04.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfall ++
Weener - Verkehrsunfall
Ein 29-jähriger Fahrer eines Opel Zafira befuhr am Dienstag gegen 22:40 Uhr die Bundesstraße 436 in Weener in Richtung Leer. Zur gleichen Zeit überquerte ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus der Industriestraße kommend die B436, wobei er den vorfahrtsberechtigten Opel übersah. Der PKW-Fahrer wich aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel sowie mehrere Verkehrszeichen. Der Opel kam in der Berme zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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