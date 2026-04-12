Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden von Sonntag, dem 12.04.2026

Leer (ots)

++ Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Uplengen ++ Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Fahrzeugführern in Rhauderfehn ++

Uplengen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Samstagnachmittag kam es gegen 13:35 Uhr auf der Augustfehner Straße (K11) i.H. der Hausnummer 11 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Jever alleinbeteiligt stürzte und sich schwer verletzte. Der Mann befuhr zunächst die K11 in Fahrtrichtung Apen/Remels. Im Bereich der Hollener Straße überholte er einen vor ihm fahrenden Traktor, scherte nach dem Überholvorgang wieder ein und rutschte mit dem Vorderrad weg. Durch das Sturzgeschehen brach sich der 41-jährige Mann den rechten Fuß. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die K11 im Bereich der Hollener Straße gesperrt. Die Feuerwehr Uplengen unterstützte vor Ort.

Rhauderfehn - Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Fahrzeugführern

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich Rhauderfehn gleich zu zwei Trunkenheitsfahrten mit anschließendem Verkehrsunfall. Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 01:30 Uhr in der Nordstraße in Ostrhauderfehn. Ein 20-jähriger Mann aus Großefehn befuhr mit seinem PKW die Nordstraße und bog nach links in die Rinzeldorfer Straße ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der junge Mann wurde hierdurch leicht verletzt. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei und den Rettungsdienst. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 20-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Zur medizinischen Erstbehandlung wurde der Mann ins Klinikum Leer verbracht, wo im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Gegen 02:00 kam es im Bereich Untenende, Rhauderfehn, ebenfalls zu einem Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholeinfluss. Ein 61-jähriger Mann aus Varel befuhr mit seinem PKW die Rhauderwieke in Fahrtrichtung Untenende. Im Bereich der Abfahrt Rajen kam der Mann mit dem PKW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und fuhr frontal auf eine Parkbank. Der PKW ließ sich daraufhin nicht mehr bewegen. Eine Zeugin, die den Unfallhergang beobachtete, benachrichtigte die Polizei, die den Unfall vor Ort aufnahm. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,62 Promille. Bei dem Mann wurde im weiteren Verlauf eine Blutentnahme entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Der Mann muss sich nun in entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell