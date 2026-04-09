Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 09.04.2026

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Unzureichende Ladungssicherung ++ Verkehrsunfallflucht++

Weener - Unzureichende Ladungssicherung

Am 12.02.2026 gegen 10:30 Uhr wurde auf der A31 im Bereich Weener ein Fahrer eines VW Crafter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer als Verantwortlicher nicht dafür gesorgt hatte, dass zwei transportierte Masten ordnungsgemäß gesichert waren.

Die Masten waren verpackt und über das Führerhaus hinaus auf dem Fahrzeug abgelegt. Sie lagen auf einem am Fahrzeug angebrachten Gestänge und waren lediglich mit Paketband befestigt. Über einen der Masten war zudem ein Spanngurt gelegt, der jedoch nicht festgezogen war. Einer der beiden Masten wies eine Gesamtlänge von nahezu 10 Metern auf und ragte somit unzulässig über das Fahrzeug hinaus. Darüber hinaus war die Ladung unzureichend durch eine kleine Leuchte gekennzeichnet.

Ferner stellte sich heraus, dass das Fahrzeug aufgrund seiner baulichen Gegebenheiten für den Transport dieser Ladung nicht geeignet war. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei untersagt.

Eine unzureichende Ladungssicherung stellt ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar. Ungesicherte oder schlecht gesicherte Gegenstände können während der Fahrt verrutschen, herabfallen oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Bereits bei geringen Geschwindigkeiten wirken erhebliche Kräfte auf die Ladung, sodass eine fachgerechte Sicherung unerlässlich ist, um Unfälle und schwerwiegende Folgen zu vermeiden.

Borkum - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen dem 03.04.2026 gegen 07:15 Uhr und dem 07.04.2026 gegen 18:00 Uhr kam es auf Borkum, in der Reedestraße, zu einem Verkehrsunfall.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug den ordnungsmäßig geparkten roten VW Caddy Life eines 63-jährigen Mannes. Anschließend entfernte die Person sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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