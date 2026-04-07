Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Diebstahl ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 03.04.2026 gegen 19 Uhr und dem 05.04.2026 gegen 9 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Isenstraße in Emden einen ordnungsgemäß abgestellten VW Golf. Dabei beschädigte er den VW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 04.04.2026 gegen 24:00 Uhr kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug in der Straße Hohe Loga in Leer in einer Kurve von der Straße ab. Dabei wurde der Zaun eines anliegenden Grundstücks beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Diebstahl

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich zwischen dem 05.04.2026 gegen 17:15 Uhr und dem 06.04.2026 gegen 14:20 Uhr unerlaubt Zutritt in ein Einzelhandelsgeschäft an der Straße Idafehn-Mitte in Ostrhauderfehn. Die genaue Schadenssumme ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell