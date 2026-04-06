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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, den 06.04.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ PKW beschädigt ++ Schwerer Verkehrsunfall ++

Leer - PKW beschädigt

Leer - Im Zeitraum zwischen dem 04.04., 20:50 Uhr und dem 05.04., 03:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen VW UP!, der auf dem Parkplatz des Zollhauses im Bahnhofsring geparkt war. An dem PKW waren insbesondere Kratzer im Lack festgestellt worden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - PKW beschädigt

Moormerland - Im Zeitraum vom 04.04.2026, 00:00 Uhr bis 10:40 Uhr, kam es in der Neuefehnstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bislang unbekannter Täter öffnete die Heckklappe eines abgestellten Pferdeanhängers und entnahm daraus eine Weidezaunbatterie. Anschließend zerstörte er mit dieser die beiden linken Seitenscheiben des vorgespannten PKW. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

A 31/Ihlow - Schwerer Verkehrsunfall

A 31/Ihlow - Am Sonntag gegen 15:50 Uhr kam es auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Riepe und Emden-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Hinte war gemeinsam mit seiner 25-jährigen Mitfahrerin aus Emden in Fahrtrichtung Emden unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Riepe stürzte die Mitfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache vom Motorrad und erlitt schwere Verletzungen. Der Motorradfahrer blieb unverletzt und konnte sein Fahrzeug am Seitenstreifen abstellen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Emden für etwa 40 Minuten gesperrt. Die Gegenfahrbahn musste für die Landung eines Rettungshubschraubers für rund 20 Minuten gesperrt werden. Die schwer verletzte 25-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Christoph Kettwig
Telefon: 0491/97690-212
E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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