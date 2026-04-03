POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 03.04.2026
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
++ Sachbeschädigung - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ++
Emden - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht
In der Zeit von 02.04.2026, 01:50 Uhr, bis 02.04.2026, 02:00 Uhr, kam es in der Straße Am Eisenbahndock in Emden zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Stein die Glasscheibe einer Eingangstür eines Bürogebäudes ein. Das Glaselement wurde dadurch vollständig beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Bunde - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Am 02.04.2026 kam es gegen 12:50 Uhr auf der Boenster Straße in Bunde zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin befuhr die K 33 aus Richtung Bunde kommend und beabsichtigte, im Einmündungsbereich zur L 17 nach links abzubiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen 71-jährigen Fahrzeugführer, der die L 17 aus Richtung Tichelwarf kommend in Fahrtrichtung Boen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. Jansen, PK
Telefon: 0491-97690 215
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