Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 03.04.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ++

Emden - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

In der Zeit von 02.04.2026, 01:50 Uhr, bis 02.04.2026, 02:00 Uhr, kam es in der Straße Am Eisenbahndock in Emden zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Stein die Glasscheibe einer Eingangstür eines Bürogebäudes ein. Das Glaselement wurde dadurch vollständig beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 02.04.2026 kam es gegen 12:50 Uhr auf der Boenster Straße in Bunde zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin befuhr die K 33 aus Richtung Bunde kommend und beabsichtigte, im Einmündungsbereich zur L 17 nach links abzubiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen 71-jährigen Fahrzeugführer, der die L 17 aus Richtung Tichelwarf kommend in Fahrtrichtung Boen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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