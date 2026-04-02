Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 02.04.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++

Emden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 01.04.2026 ist es um 16:49 Uhr auf der Auricher Straße in Emden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Fahrer eines BMW 420i war stadtauswärts unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Daraufhin bremste auch eine 52-jährige Fahrerin eines Skoda Kamiq, die hinter ihm fuhr. Das bemerkte wiederum ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf, der hinter ihr fuhr, zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Skoda auf den BMW aufgeschoben wurde. Es entstand an allen beteiligten Pkw ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 21.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Die 18-jährige Mitfahrerin des 19-jährigen zog sich leichte Verletzungen zu.

Weener - Verkehrsunfall

Am 01.04.2026 ist es auf der A 31 bei Weener zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13:30 Uhr war ein niederländischer Sattelzug in Fahrtrichtung Leer unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei den linken Außenspiegel eines orangefarbenen Klein-LKW mit Pritsche, der auf dem Standstreifen abgestellt war. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Einbruch

Unbekannte Täter sind zwischen dem 30.03.2026 gegen 03.00 Uhr und dem 01.04.2026 gegen 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schlosserstraße in Rhauderfehn eingebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-960740 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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