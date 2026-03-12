PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Laufeld (ots)

Am 11.03.2026 gegen 16:45 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 24-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich der Bahnhofstraße in Laufeld unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Ferner wurde festgestellt, dass der Fahrzeughalter des Fahrzeuges, der Vater des jungen Mannes die Fahrt duldete.

Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 07:05

    POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss

    Oberöfflingen (ots) - Am 11.03.2026 gegen 17:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 42-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich der Straße "Zum Rosenberg" in Oberöfflingen unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Cannabisprodukte festgestellt. Es wurde ein ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:04

    POL-PDWIL: Fahrzeugbrand in einer Werkstatt

    Wittlich (ots) - Am 11.03.2026 gegen 14:10 Uhr kam es in einer KFZ-Werkstatt in Wittlich zu einem Brandausbruch an einem Personenkraftwagen. Mitarbeiter der Werkstatt waren mit Arbeiten an dem Fahrzeug beschäftigt, als dieses plötzlich im Bereich des Motorraums, im Bereich der KFZ-Batterie Feuer fing. Die Mitarbeiter führten umgehend Löschmaßnahmen durch und verständigten die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 20:33

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Prüm

    Prüm (ots) - Am Dienstag, 10.03.2026 in der Zeit zwischen 15:40 und 16:00 Uhr wurde ein weißer PKW auf dem Parkplatz vor dem Deichmann in Prüm beschädigt. Es ist eine Beschädigung an der Fahrertür entstanden, vermutlich durch das Öffnen einer Tür eines daneben parkenden Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren