PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugbrand in einer Werkstatt

Wittlich (ots)

Am 11.03.2026 gegen 14:10 Uhr kam es in einer KFZ-Werkstatt in Wittlich zu einem Brandausbruch an einem Personenkraftwagen.

Mitarbeiter der Werkstatt waren mit Arbeiten an dem Fahrzeug beschäftigt, als dieses plötzlich im Bereich des Motorraums, im Bereich der KFZ-Batterie Feuer fing.

Die Mitarbeiter führten umgehend Löschmaßnahmen durch und verständigten die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei.

Durch das schnelle und sichere Handeln der Mitarbeiter konnte der Brand schnell gelöscht und das Fahrzeug aus der KFZ-Halle herausgeschoben werden.

Es wurde niemand verletzt.

Die gemeinsame Aufnahme des Sachverhalts durch die Feuerwehr und die Polizei, sowie nach technischer Überprüfung durch die Mitarbeiter der Werkstatt ergab, dass das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Batterie Feuer fing.

Es entstand nur leichter Sachschaden an dem Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 20:33

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Prüm

    Prüm (ots) - Am Dienstag, 10.03.2026 in der Zeit zwischen 15:40 und 16:00 Uhr wurde ein weißer PKW auf dem Parkplatz vor dem Deichmann in Prüm beschädigt. Es ist eine Beschädigung an der Fahrertür entstanden, vermutlich durch das Öffnen einer Tür eines daneben parkenden Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Mit ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:34

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung von Bäumen im Bereich des Friedhofes Kolmeshöhe

    Bitburg (ots) - Entlang des Wirtschaftsweges "Kolmeshöhe", hinter dem dortigen Friedhof, wurden 10 Pappeln derart angeschnitten, dass die Bäume durch den Schnitt zum Absterben gebracht werden. Die Sachbeschädigung erfolgte in den letzten 14 Tagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 07:02

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 11.03.2026 gegen 01:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land die Landstraße 141 von Wittlich kommend in Richtung Salmtal. Ein vorausfahrender 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet will im Bereich der Straße "Zum kleinen Rotenberg" mit seinem Fahrzeug abbiegen, zeigt dies an und verlangsamt sein Fahrzeug. Ein dahinter fahrender 21-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren