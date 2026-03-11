PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 11.03.2026 gegen 01:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land die Landstraße 141 von Wittlich kommend in Richtung Salmtal.

Ein vorausfahrender 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet will im Bereich der Straße "Zum kleinen Rotenberg" mit seinem Fahrzeug abbiegen, zeigt dies an und verlangsamt sein Fahrzeug.

Ein dahinter fahrender 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues bremst sein Fahrzeug ordnungsgemäß ab. Der 21-jährige Verkehrsunfallverursacher aus der VG Wittlich-Land erkannte dies alles zu spät und fuhr aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, welches auf das davor fahrende Fahrzeug aufgeschoben wurde.

An allen drei Fahrzeugen entstanden entsprechende Sachschäden, so dass diese allesamt abgeschleppt werden mussten.

Der in der Mitte fahrende Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 07:00

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Klausen (ots) - Am 10.03.2026 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Bereich der VG Westerburg die Landstraße 50 von Klausen kommend in Richtung Piesport. Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers wegen des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 06:59

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Oberscheidweiler (ots) - Zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt vor dem 10.03.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Landstraße 52 im Bereich von Oberscheidweiler. Hier kam er aufgrund bisher unbekannter Gründe von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 03:27

    POL-PDWIL: Honigdieb in Jünkerath gesucht

    Jünkerath (ots) - Zwischen dem 15. und 17.12.2025 und am 17.01.2026 gegen 15:40 Uhr kam es zu Diebstählen von Honig und weiteren Imkerprodukten in der Straße Burgbering in Jünkerath. Der Geschädigte betreibt dort einen Selbstbedienungsladen, bei dem er Produkte aus eigener Herstellung gegen Bezahlung in eine Vertrauenskasse anbietet. Bei den Diebstählen wurde jeweils eine Vielzahl von Produkten entwendet und es ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren