POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Oberscheidweiler (ots)

Zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt vor dem 10.03.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Landstraße 52 im Bereich von Oberscheidweiler.

Hier kam er aufgrund bisher unbekannter Gründe von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

