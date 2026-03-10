Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung mehrerer Wahlplakate der AfD

Prüm/Pronsfeld (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 06.03.2026 auf Samstag, den 07.03.2026, wurden in den Ortslagen Prüm und Pronsfeld insgesamt 26 Wahlplakate der AfD durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Die Polizeiinspektion Prüm hat hierzu ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell