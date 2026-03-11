POL-PDWIL: Sachbeschädigung von Bäumen im Bereich des Friedhofes Kolmeshöhe
Bitburg (ots)
Entlang des Wirtschaftsweges "Kolmeshöhe", hinter dem dortigen Friedhof, wurden 10 Pappeln derart angeschnitten, dass die Bäume durch den Schnitt zum Absterben gebracht werden. Die Sachbeschädigung erfolgte in den letzten 14 Tagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.
