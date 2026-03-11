POL-PDWIL: Sachbeschädigung von Bäumen im Bereich des Friedhofes Kolmeshöhe

Oberscheidweiler (ots) - Zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt vor dem 10.03.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Landstraße 52 im Bereich von Oberscheidweiler. Hier kam er aufgrund bisher unbekannter Gründe von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der ...

