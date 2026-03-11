PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung von Bäumen im Bereich des Friedhofes Kolmeshöhe

Bitburg (ots)

Entlang des Wirtschaftsweges "Kolmeshöhe", hinter dem dortigen Friedhof, wurden 10 Pappeln derart angeschnitten, dass die Bäume durch den Schnitt zum Absterben gebracht werden. Die Sachbeschädigung erfolgte in den letzten 14 Tagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
<http://www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg>

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 07:02

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 11.03.2026 gegen 01:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land die Landstraße 141 von Wittlich kommend in Richtung Salmtal. Ein vorausfahrender 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet will im Bereich der Straße "Zum kleinen Rotenberg" mit seinem Fahrzeug abbiegen, zeigt dies an und verlangsamt sein Fahrzeug. Ein dahinter fahrender 21-jähriger ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 07:00

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Klausen (ots) - Am 10.03.2026 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Bereich der VG Westerburg die Landstraße 50 von Klausen kommend in Richtung Piesport. Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers wegen des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 06:59

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Oberscheidweiler (ots) - Zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt vor dem 10.03.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Landstraße 52 im Bereich von Oberscheidweiler. Hier kam er aufgrund bisher unbekannter Gründe von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren