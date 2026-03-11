PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Prüm

Prüm (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026 in der Zeit zwischen 15:40 und 16:00 Uhr wurde ein weißer PKW auf dem Parkplatz vor dem Deichmann in Prüm beschädigt. Es ist eine Beschädigung an der Fahrertür entstanden, vermutlich durch das Öffnen einer Tür eines daneben parkenden Fahrzeug.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

