POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss
Oberöfflingen (ots)
Am 11.03.2026 gegen 17:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 42-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich der Straße "Zum Rosenberg" in Oberöfflingen unterwegs war.
Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Cannabisprodukte festgestellt.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.
