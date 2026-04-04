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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 04.04.2026

PI Leer/Emden (ots)

Landkreis Leer - "Car-Freitag" Anlässlich des "Car-Freitags" fanden im Landkreis Leer umfangreiche polizeiliche Kontrollen statt. Die Polizei untersagte vier Verkehrsteilnehmern aufgrund von technischen Veränderungen an ihren Fahrzeugen die Weiterfahrt und ahndete zudem diverse Ordnungswidrigkeiten. In Hesel kam es zu einem größeren Treffen von zirka 800 Fahrzeugen. Die Veranstaltung verlief insgesamt ohne besondere Vorkommnisse.

Leer - Sachbeschädigung an Kfz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerkratzte eine unbekannte Person einen geparkten Pkw im Wessel-Onken-Weg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem Donnerstagnachmittag, 14:30 Uhr, und dem Freitagnachmittag, 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw im Schreiberskamp. Zeugen werden auch hier gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Giesen, POK
Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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