Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den. 05.04.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Vermissten ++ Einbruch in Kanzlei ++ Diebstahl elektronischer Geräte ++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer/Nortmoor - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Vermissten

Leer/Nortmoor - Die Polizeiinspektion Leer/Emden hatte in einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jugendlichen aus Nortmoor gesucht. Der Jugendliche galt seit dem 21.03.2026 als vermisst und war unbekannten Aufenthaltsortes. Der 15-Jährige konnte am 04.04. wohlbehalten in Leer angetroffen worden. Er wurde durch die Polizei in die Obhut von Angehörigen gegeben. Ein Zusammenhang zwischen dem Vermisstsein des Jungen und strafbaren Handlungen besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Leer - Einbruch in Kanzlei

Leer - Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Kanzlei in der Heisfelder Straße ein und durchsuchte diese mutmaßlich nach Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Diebstahl elektronischer Geräte

Westoverledingen - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagvormittag kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines im Bau befindlichen Gebäudes. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unbefugt Zutritt zu dem Objekt und entwendete dort mehrere elektronische Gegenstände. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hesel - Sachbeschädigung

Hesel - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in der Leeraner Straße zu einer Sachbeschädigung auf dem Außengelände einer Bäckerei. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu dem Grundstück, indem er über einen Zaun stieg. Im weiteren Verlauf wurde ein Sitzkissen in Brand gesetzt, wodurch dieses sowie ein dazugehöriger Stuhl beschädigt wurden. Zudem wurde ein Tischbein beschädigt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße Hohe Loga zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Fahrtrichtung in einer Kurve offenbar von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Stahlmattenzaun eines angrenzenden Grundstücks. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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