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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Verkehrsunfälle ++ Diebstahl ++

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam am 02.04.2026 zwischen 15:00 und 23:00 Uhr in der Hauptstraße in Ostrhauderfehn von der Fahrbahn ab und touchierte dabei mehrfach einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen PKW Audi SQ5. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem Fahrzeug (mutmaßlich weiß) am 06.04.2026 zwischen 16:00 und 21:00 Uhr in der Nordstraße in Ostrhauderfehn ein in einer Parknische stehenden schwarzen PKW VW Tiguan. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Diebstahl

Zwischen dem 02.04.2026 gegen 18:00 Uhr und dem 07.04.2026 gegen 07:55 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft unerlaubt Zugang zu einem Bürogebäude in der Straße Reformierter Schulgang in Leer. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und verwüsteten sie zum Teil. Die genaue Schadenssumme ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfall

Eine 67-jährige PKW-Fahrerin wollte am 07.04.2026 gegen 12:47 Uhr in einem Mitsubishi Eclipse Cross in der Württemberger Straße in Emden vorwärts in eine Parklücke einfahren. Sie betätigte das Gaspedal, fuhr daraufhin durch das davorliegende Beet und beschädigte anschließend zwei weitere parkende PKW. An allen drei PKW und am Beet entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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