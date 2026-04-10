Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.04.2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Überladung ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Nortmoor - Überladung (siehe Bildmaterial)

Der 18-jährige polnische Fahrer eines Kleintransporters befuhr am 09.04.2026 gegen 20:20 Uhr die Autobahn 28 im Bereich Nortmoor in Richtung Oldenburg, obwohl das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges deutlich überschritten war. Eine Wägung durch die Polizei ergab, dass das Gewicht des Transporters 7,0 Tonnen bei erlaubten 3,5 Tonnen betrug. Der Transporter war somit um 100 Prozent überladen. Der Transporter war unter anderem mit circa 4,0 Tonnen ungekühltem Käse in einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich beladen. Zusätzlich befanden sich Reifen sowie weiteres Sammelgut auf der Ladefläche. Aufgrund des unsachgemäßen Transports wurde eine Überprüfung durch die zuständige Lebensmittelüberwachung veranlasst. Durch den Zoll wurden weitere Ermittlungen eingeleitet, da die Ladung für einen ausländischen Handel bestimmt war und keine ordnungsgemäße Ausfuhranmeldung vorlag. Zusätzlich konnte der Fahrer keine Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhezeiten vorlegen. Die Polizei untersagte dem 18-Jährigen die Weiterfahrt. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung entrichten. Ebenfalls muss sich der Geschäftsführer des ausländischen Unternehmens in einem Verfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 07.04.2026 zwischen 10:00 und 10:30 Uhr im Windelkampsweg in Leer eine Schranke an einer Zufahrt zu einem Betriebsgelände. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 08.04.2026 zwischen 16:00 und 18:00 Uhr in der Hauptstraße in Emden einen grauen PKW Opel Corsa, der ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt war. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell