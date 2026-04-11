Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 11.04.2026

Leer (ots)

++Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs mit Zeugensuche++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Emden - Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs --Zeugen gesucht-

Am Freitagmorgen kam es kurz nach 08 Uhr an dem Fußgängerüberweg auf dem Steinweg Ecke Schützenstraße zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein 18-jähriger junger Mann aus Emden lief als Fußgänger über den dortigen Fußgängerüberweg. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Emden stand bereits vor dem Überweg an dem Steinweg, war aus Richtung Frankenweg gekommen. Als sich der junge Mann schon fast vor dem Pkw befand, fuhr die Pkw-Fahrerin plötzlich los, so seine Einlassung. Er konnte dem Pkw zwar noch ausweichen, wäre aber fast überfahren worden. Ein männlicher Radfahrer soll das Geschehen beobachtet haben und wird nunmehr gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden. Dessen Beobachtung ist von großer Bedeutung, denn die 67-jährige Pkw-Fahrerin wies eine Gefährdung des Fußgängers deutlich zurück, als diese im Nachgang zum Geschehen durch die Polizei angehört wurde.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag wurde gegen 11:30 Uhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Leer durch die Polizei in der Straße Zwischen den Bahnen kontrolliert. Sie händigte den Beamten zwar einen Führerschein aus, bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass dieser seine Gültigkeit verloren hatte. Bereits Anfang 2025 war der Pkw-Fahrerin die Fahrerlaubnis entzogen worden, diese hatte aber den Führerschein nicht abgegeben. Die Weiterfahrt war natürlich zu Ende, ein Verfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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