Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 13.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Brand in Mehrfamilienhaus ++ Verkehrsunfälle ++

Emden - Brand in Mehrfamilienhaus

In den Vormittagsstunden des 12.04.2026 wurde in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kiebitzstraße in Emden ein Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits von alleine ausgegangen. Es konnten keine Bewohner vor Ort angetroffen werden. Die Feuerwehr überprüfte den Brandort mit einer Wärmebildkamera. Bei dem Feuer entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich, Personen kamen nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen, der Brandort wurde beschlagnahmt.

Am Abend des 12.04.2026 kam es erneut zu einem Einsatz am selben Objekt. Im Bereich des Dachstuhls kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft.

Moormerland - Verkehrsunfall

Am 12.04.2026 befuhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer gegen 12 Uhr mit einem Opel Astra die Uthuser Straße in Moormerland in Richtung Neermoor. Er bog nach links auf das Gelände einer Tankstelle ab, übersah dabei allerdings eine 27-jährige Fahrerin eines Wohnmobils, die die Uthuser Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei verletzten sich der 74-Jährige und ein Kind, das im Wohnmobil mitfuhr, leicht. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Eine 20-jährige PKW-Fahrerin befuhr am 12.04.2026 gegen 18:34 Uhr mit einem Mitsubishi Space Star die Straße Neuer Weg in Rhauderfehn in Richtung der Straße Rhauderwieke. Als sie auf die Rhauderwieke auffahren wollte, übersah sie einen von rechts kommenden 37-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer stürzte und sich an der Hand verletzte. Ein Sachschaden in insgesamt niedriger vierstelliger Höhe entstand.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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