Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 14.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Diebstahl ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 13.04.2026 befuhr eine 34-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes-Benz V-Klasse gegen 10:10 Uhr die Bremer Straße in Leer in Richtung Hauptstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Kombi die Bremer Straße in entgegengesetzter Richtung. Der dunkle Kombi geriet plötzlich in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 32-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit dem Bordstein. Dabei wurde der Mercedes-Benz im Bereich der Reifen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Diebstahl

Am 13.04.2026 wollte eine 61-jährige Frau gegen 11:50 Uhr in einem Parkhaus in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße in Leer die Fahrt in einem roten Mazda 3 antreten. Plötzlich öffnete ein unbekannter Mann eine der Pkw-Türen und entwendete eine Handtasche aus dem Fahrzeuginneren. Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, 180 bis 185 cm groß, trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Filsum - Verkehrsunfall

Ein 24-jähriger PKW-Fahrer befuhr am 13.04.2026 mit einem Skoda Octavia die Leeraner Straße in Richtung Filsum, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Skoda kam in einem Graben zum Stehen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Der Fahrer blieb unverletzt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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