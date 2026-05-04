Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Vier Leichtverletzte nach Unfall (30.04.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Auf der Kreuzung der Robert-Bosch- und Carl-Friedrich-Benz-Straße hat sich am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, ein Unfall mit vier Leichtverletzten ereignet. Ein 50-jähriger Opel-Fahrer missachtete das "Vorfahrt gewähren" Schild am Kreuzungsbereich und stieß in der Folge mit einem vollbesetzten Ford-Focus zusammen. In dem Kleinwagen verletzten sich die 30-jährige Beifahrerin sowie die auf der Rückbank sitzenden Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

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