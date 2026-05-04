POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Vier Leichtverletzte nach Unfall (30.04.2026)
Bad Dürrheim (ots)
Auf der Kreuzung der Robert-Bosch- und Carl-Friedrich-Benz-Straße hat sich am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, ein Unfall mit vier Leichtverletzten ereignet. Ein 50-jähriger Opel-Fahrer missachtete das "Vorfahrt gewähren" Schild am Kreuzungsbereich und stieß in der Folge mit einem vollbesetzten Ford-Focus zusammen. In dem Kleinwagen verletzten sich die 30-jährige Beifahrerin sowie die auf der Rückbank sitzenden Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell