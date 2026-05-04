Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Bäckerei (03.05.2026 - 04.05.2026)

Blumberg (ots)

Einbrecher haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei an der Schaffhauser Straße verschafft. Weder ihren Hunger, noch ihre Raffgier konnten sie dort stillen und mussten ohne Beute wieder abziehen. Doch verursachten die zwei Unbekannten einen Schaden von etwa 6.000 Euro. Der Polizeiposten Blumberg bittet Hinweise zu den zwei Tätern die, unter der Nummer 07702 / 41066, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell