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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Aggressiver Zuschauer bei Fußballspiel (02.05.26)

Villingen (ots)

Am Samstag gegen 12.45 Uhr ging ein 55-jähriger Zuschauer auf dem Sportplatz im Friedengrund, mit einem Holzstock bewaffnet, auf Spieler der Heimmannschaft los. Vorausgegangen waren verbale Provokationen zwischen den Mannschaften. Während der 55-Jährige zum Schlag ausholte, gelang es einem Zeugen, ihm den Stock abzunehmen. Nach mehreren Drohungen und Beleidigungen verließ der Zuschauer die Örtlichkeit. Die Identität des Mannes konnte mittlerweile ermittelt werden. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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