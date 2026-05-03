Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Aggressiver Zuschauer bei Fußballspiel (02.05.26)

Villingen (ots)

Am Samstag gegen 12.45 Uhr ging ein 55-jähriger Zuschauer auf dem Sportplatz im Friedengrund, mit einem Holzstock bewaffnet, auf Spieler der Heimmannschaft los. Vorausgegangen waren verbale Provokationen zwischen den Mannschaften. Während der 55-Jährige zum Schlag ausholte, gelang es einem Zeugen, ihm den Stock abzunehmen. Nach mehreren Drohungen und Beleidigungen verließ der Zuschauer die Örtlichkeit. Die Identität des Mannes konnte mittlerweile ermittelt werden. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

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