Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B523

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht mit etwa 9.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (03.05.26)

Talheim (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen, die sich am frühen Sonntagmorgen auf der B523 ereignet hat. Eine 23-Jährige befuhr gegen 03:30 Uhr die B523 in Fahrtrichtung Talheim. Ihr kam ein schwarzer Mercedes-Benz entgegen, welcher aus ungeklärter Ursache auf ihre Fahrbahnseite geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die 23-Jährige stark ab und wich nach rechts aus. Hierbei prallte sie gegen die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Auto sowie an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 entgegen

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