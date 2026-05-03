Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen

Lkr. Tuttlingen) Schuppen fängt Feuer (03.05.26)

Kolbingen (ots)

Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen ein Feuer an einem Holzschuppen in der Hölzlestraße gelöscht. Gegen 00:30 Uhr brach in einem freistehenden Schuppen nahe einem Wohngebäude ein Feuer aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und löschten den Brand zügig. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Personen verletzten sich nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

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