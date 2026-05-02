Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrzeug entzieht sich der Verkehrskontrolle - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags hat sich der Fahrer eines Ford Fiestas einer Polizeikontrolle entzogen und dabei rücksichtlos gehandelt. Eine Streife des Polizeireviers Schwenningen war gegen 03:30 Uhr auf Höhe des Marktplatzes auf den Ford Fiesta aufmerksam geworden und wollte den Fahrer anhalten. Trotz der Anhaltezeichen beschleunigte der Fahrer des Fords und versuchte sich durch riskante Fahrmanöver der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch 30er-Zonen, kollidierte beinahe mit Fahrzeugen die am Fahrbahnrand geparkt waren und verlor während der Flucht mehrere Fahrzeugteile. Nur durch Ausweichmanöver der hinterherfahrenden Streifenwagenbesatzung konnte eine Kollision durch die Fahrzeugteile vermieden werden. Auf Höhe Nordring Schwenningen in Fahrtrichtung Nordring Villingen fuhr das Fahrzeug nach links auf einen Grünstreifen, von dort auf einen angrenzenden Radweg und schlussendlich kam der Pkw etwa 70 Meter weiter zum Stillstand. Mehrere Personen flüchteten fußläufig aus dem Fahrzeug in ein freies Feld. Letztendlich konnten alle Personen, auch durch Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, durch die Polizei festgenommen werden. Bei allen Personen wurden Blutentnahmen durchgeführt. Die Feststellung zur Fahrereigenschaft ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Schwenningen.

Zeugen, die das Fahrzeug in der Nacht im Stadtgebiet Schwenningen gesehen haben, oder durch das Fahrzeug gefährdet wurden, werden gebeten sich unter Tel.: 07720 85000 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden

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