Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen, A81, Lkr. Freudenstadt) Fahrzeugbrand mit anschließendem Verkehrsunfall

Empfingen (ots)

Aufgrund eines Fahrzeugbrandes ist die Autobahn 81 kurz nach der Anschlussstelle Empfingen in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise auf dem rechten Fahrstreifen gesperrt worden. Gegen 13:30 Uhr war eine 54-Jährige mit einem BMW in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Empfingen begann es im Motorraum des Fahrzeugs zu brennen, so dass die Fahrerin den BMW auf dem Seitenstreifen abstellte. Die ausgerückten Feuerwehren aus Empfingen und Sulz löschten den Brand. Mutmaßlich war ein technischer Defekt ursächlich für die Entstehung des Brandes. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn anschließend durch eine Spezialreinigungsfirma gereinigt werden. Für die Reinigungsarbeiten wurde durch die Autobahnmeisterei Rottweil eine Verkehrssicherung mit insgesamt drei Vorwarner eingerichtet. Ein viertes Fahrzeug der Autobahnmeisterei, bei welchem sich auf einem Anhänger die Sicherungswand befand, war auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt und lenkte den Verkehr auf den linken Fahrstreifen. Der 54-jährige Fahrer befand sich in dem Absicherungsfahrzeug. Ein Audi-Fahrer übersah die Vorwarner und fuhr dem vierten Fahrzeug der Autobahnmeisterei auf dem rechten Fahrstreifen in den Anhänger. Der 56-jährige Audi-Fahrer wurde auf den Standstreifen abgewiesen, drehte sich um die eigene Achse und kam schlussendlich vor dem Fahrzeug der Autobahnmeisterei auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer der Autobahnmeisterei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl der Anhänger mit der Sicherungswand als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am ausgebrannten BMW entstand Totalschaden. Den Schaden am Anhänger der Autobahnmeisterei schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, den am Audi auf 25.000 Euro.

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