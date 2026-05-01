Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall mit zwei Pkw und Sachschaden an Hauswand

Oberndorf (Landkreis Rottweil). (ots)

Am Donnerstag, dem 30. April 2026, gegen 17:37 Uhr, kam es in der Tuchrahmstraße in Oberndorf am Neckar zu einem ungewöhnlichen Unfall, bei dem zwei Pkw und eine Hauswand beschädigt wurden. Ein 69-jähriger Fahrer eines Audi A3, der an der genannten Adresse angekommen war, parkte sein Fahrzeug am Straßenrand. Kurz darauf kam ein 88-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz 200 und parkte seinen Wagen hinter dem Audi.

Beim späteren Ausparken des Mercedes-Fahrers kam es zu einer Reihe von unglücklichen Manövern. Zunächst stieß der Mercedes gegen das Heck des Audis, dann rangierte er links am Audi vorbei, streifte im Rückwärtsgang den linken Randkasten des Audi und stieß schließlich mit seinem Heck gegen die dahinter befindliche Hauswand. Sowohl an beiden Pkw als auch an der Hauswand entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 88-jährigen Mercedes-Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,74 Promille ergab. Die genauen Umstände des Unfalls und die Frage, ob der Alkoholgehalt zum Unfall beigetragen hat, werden derzeit von der Polizei untersucht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Fahrerlaubnis des 88-jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 in Verbindung zu setzen.

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