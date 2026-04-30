Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Bismarckstraße/Lembergstraße - Radfahrer verletzt (30.04.2026)

Spaichingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Bismarckstraße/Lembergstraße hat am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin einen Radfahrer übersehen. Eine 59-jährige Golffahrerin bog von der Bismarckstraße nach links auf die Lembergstraße ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 37-Jährigen mit einem Mountainbike und erfasste den Radler. Der Mann stürzte, verletzte sich jedoch glücklicherweise nur leicht. Einen Rettungswagen benötigte er nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell