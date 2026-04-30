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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Einmündung Lippachtalstraße/Bahnhofstraße - Rennradfahrer verletzt (29.04.2026)

Mühlheim an der Donau (ots)

Ein Rennradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Einmündung der Lippachtalstraße auf die Bahnhofstraße am Mittwochmorgen Verletzungen zugezogen. Gegen 07.30 Uhr bog eine 45-Jährige mit einem Audi von der Bahnhofstraße auf die Lippachtalstraße ab. Dabei übersah die Frau einen entgegenkommenden 39 Jahre alten Rennradfahrer und streifte diesen seitlich. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, dass er jedoch nach erfolgter Untersuchung wieder verlassen konnte.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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