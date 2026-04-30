PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Stein versus Fenster auf der Färberstraße (26.04.2026 - 28.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, warf ein Unbekannter einen Stein in das Fenster einer Gaststätte an der Färberstraße. Ziel war eine Scheibe der an der Kneipenmeile liegenden Gaststätte "Down Under". Der Stein durchschlug die Scheibe und beschädigte auch innerhalb der Bar Gegenstände. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren