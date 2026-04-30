Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Stein versus Fenster auf der Färberstraße (26.04.2026 - 28.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, warf ein Unbekannter einen Stein in das Fenster einer Gaststätte an der Färberstraße. Ziel war eine Scheibe der an der Kneipenmeile liegenden Gaststätte "Down Under". Der Stein durchschlug die Scheibe und beschädigte auch innerhalb der Bar Gegenstände. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.

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