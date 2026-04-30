Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Drei Unbekannte brechen erneut in Tankstelle in Tennenbronn ein: Polizei bittet um Hinweise (30.04.2026)

Schramberg (ots)

Nachdem Unbekannte bereits am 7. April in eine Tankstelle im Ortsteil Tennenbronn eingebrochen waren (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6250480), haben die Täter in der vergangenen Nacht erneut zugeschlagen.

Gegen 3 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt zur "Classic Tankstelle" in der Hauptstraße. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher neben Tabakwaren auch einen Tresor. Im Anschluss sollen die vermutlich drei Männer mit einem weißen Auto ohne Kennzeichen, mutmaßlich einem Cupra Formentor, in Richtung St. Georgen geflüchtet sein.

Der genaue Diebstahlsschaden ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Polizeirevier Schramberg aufgenommen hat. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07422 27010 entgegengenommen.

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