Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) 21-Jähriger nach Sturz mit E-Scooter lebensgefährlich verletzt (29.04.2026)

Oberndorf (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein E-Scooter-Fahrer am Mittwochnachmittag bei einem Sturz im Stadtteil Altoberndorf zugezogen.

Der 21-jährige Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem elektrischen Tretroller auf der abschüssigen Straße "Wängen" unterwegs. Vermutlich durch ein Schlagloch verlor der Fahrer, der ohne Helm unterwegs war, die Kontrolle über seinen E-Scooter und stürzte. Dabei zog sich der 21-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell