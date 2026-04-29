Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, A81, Lkr. Tuttlingen) Von der Fahrbahn abgekommen - Insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden (28.04.2026)

Immendingen, A81 (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen zu einem Unfall gekommen, bei dem mehrere zehntausend Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem Seat Cupra auf der linken Spur in Richtung Stuttgart. Nachdem er sich dabei zu sehr auf seinen Fahrhalteassistent verließ, kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke. Daraufhin lenkte der junge Mann nach rechts und bremste. Ein hinter ihm fahrender 43-Jähriger mit einem Audi Q8 versuchte infolge dessen nach links auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern und streifte den Seat.

Sowohl der Seat als auch der Audi waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Den Schaden am Q8 schätzte die Polizei auf etwa 15.000 Euro, den am Cupra ebenfalls.

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