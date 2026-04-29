Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Aggressiver Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet (28.04.2026)

Radolfzell (ots)

Ein aggressiver Radfahrer hat am Dienstagnachmittag ein Auto auf der Teggingerstraße beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Kurz vor 15 Uhr war ein 66-Jähriger mit einem braunen Mitsubishi auf der Tegginger Straße in Richtung Konstanzer Straße unterwegs. Auf Höhe des Fußgängerüberwegs zur Innenstadt musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender unbekannter Radfahrer erkannte dies zu spät, prallte gegen das Heck des Wagens und stürzte. Nach dem Zusammenstoß stand der Unbekannte umgehend wieder auf, riss den Heckscheibenwischer des Mitsubishi ab und fuhr einfach in Richtung Innenstadt davon.

Wenig später kam es im Bereich der Kreuzung Teggingerstraße/Fürstenbergstraße zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Beteiligten, als der unbekannte Radfahrer die Straße vor dem Mitsubishi querte und dabei im Vorbeifahren gegen den rechten Außenspiegel des Autos schlug. Dabei ging die Spiegelabdeckung zu Bruch.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, etwas längere, zottelige dunkle Haare, blaue Schirmmütze, Verletzung an der linken Wange. Er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Der an dem Mitsubishi verursachte Schaden dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des aggressiven Radlers nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell