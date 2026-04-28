POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Gartenlaube der Gartenfreunde im Vogelsangweg (27./28.04.2026)
Tuttlingen (ots)
Im Zeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag ist ein Unbekannter in eine Gartenlaube auf dem Gelände der Gartenfreunde im Vogelsangweg eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt und entwendete aus dem Innern anschließend Getränke. An einer weiteren Hütte versuchte er sich ebenfalls, jedoch ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.
Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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