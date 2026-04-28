Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan /Landkreis Rottweil) Garagenbrand am Mühlweg (27.04.2026)

Dornhan (ots)

An der Straße "Mühlweg" hat sich am Montag ein Garagenbrand zugetragen. Eine 37-Jährige bereitete in der Garage Speisen zu, als die Hitze auf die Garage übergriff und ein Feuer entfachte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er weiter um sich griff. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt bezüglich der Brandursache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell