Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Scheiben an grauem Hyundai eingeschlagen - rund 5.000 Euro Schaden (28.04.2026)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter ein auf der Joh.-Sebastian-Bach-Straße abgestelltes Auto beschädigt. Kurz nach Mitternacht schlug er die Scheiben des auf Höhe der Hausnummer 13 geparkten grauen Hyundai ein, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

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