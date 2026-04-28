POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrer verletzt sich schwer (27.04.2026)
Bad Dürrheim (ots)
Auf seinem Weg über die Staigstraße hat ein Radfahrer am Montagabend in einer Kurve die Kontrolle verloren. Gegen 19:15 Uhr kam er in der Kurve nach links von der Straße ab und überschlug sich. Dadurch zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte den 20-Jährigen ins Krankenhaus.
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