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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrer verletzt sich schwer (27.04.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Auf seinem Weg über die Staigstraße hat ein Radfahrer am Montagabend in einer Kurve die Kontrolle verloren. Gegen 19:15 Uhr kam er in der Kurve nach links von der Straße ab und überschlug sich. Dadurch zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte den 20-Jährigen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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