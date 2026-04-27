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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gartenhaus in der Kleingartenanlage "Leimdölle" (25./26.04.2026)

Singen (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ist es in der Kleingartenanlage an der "Leimdölle" zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte verschafften sich unbefugt Zutritt zu einer der Lauben, durchwühlten den Innenraum und erbeuteten dort Diebesgut in Höhe von mehrere hundert Euro.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 12.45 Uhr Verdächtiges auf dem Gelände der Gartenfreunde beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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