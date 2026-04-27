Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gartenhaus in der Kleingartenanlage "Leimdölle" (25./26.04.2026)

Singen (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ist es in der Kleingartenanlage an der "Leimdölle" zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte verschafften sich unbefugt Zutritt zu einer der Lauben, durchwühlten den Innenraum und erbeuteten dort Diebesgut in Höhe von mehrere hundert Euro.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 12.45 Uhr Verdächtiges auf dem Gelände der Gartenfreunde beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier zu melden.

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