Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch bei Juwelier (27.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Juwelierladen an der Straße "Neuer Markt" eingebrochen. Gewaltsam verschafften sich die Täter, gegen 02:30 Uhr, Zutritt ins Geschäft. Dort beschädigten die Einbrecher diverse Vitrinen und stahlen den beinhaltenen Schmuck. Nach nur wenigen Minuten suchten sie das Weite. Es entstand erheblicher Sach- und Diebstahlschaden, der jedoch noch nicht genau beziffert ist. Hinweise zu der Tat, nimmt die Kriminalpolizei in Rottweil, unter der Nummer 0741 / 4770, entgegen.

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