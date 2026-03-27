Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise nach Deutschland endet mit Festnahme

Neuenburg am Rhein (ots)

Einer wegen Diebstahls mit Waffen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei in Neuenburg am Rhein festgenommen worden. Jetzt verbüßt er seine mehrwöchige Haftstrafe.

Am Freitagmorgen (27.03.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 46-jährigen Mann am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Diebstahls mit Waffen verurteilte ein Gericht den polnischen Staatsangehörigen im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.680 Euro, die dieser jedoch nie bezahlte. Gegenüber der Bundespolizei konnte der in Polen wohnhafte Mann die Geldstrafe nicht aufbringen. Es folgte die Festnahme und Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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