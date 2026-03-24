Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter versucht unbehelligt nach Deutschland einzureisen

Rheinheim (Küssaberg) (ots)

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ging einer Zollstreife in Rheinheim (Küssaberg) ins Netz. Durch die Bezahlung der Geldstrafen entging er einer Haftstrafe.

Am Montagmittag (23.03.2026) unterzogen Einsatzkräfte des Zolls den 40-Jährigen am Grenzübergang Rheinheim einer Einreisekontrolle. Die Überprüfung ergab, dass der rumänische Staatsangehörige zweimal zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Steuerhinterziehung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verurteilten deutsche Gerichte den Mann im Jahre 2022 jeweils zu Geldstrafen. Da der in Rumänien wohnhafte Gesuchte weder die Geldstrafen beglich, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Staatsanwaltschaften Haftbefehle. Da er vor Ort die Gerichtsschulden von insgesamt 1.285 Euro bezahlen konnte, entging er einer Haftstrafe und durfte weiterreisen.

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