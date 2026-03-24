PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter versucht unbehelligt nach Deutschland einzureisen

Rheinheim (Küssaberg) (ots)

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ging einer Zollstreife in Rheinheim (Küssaberg) ins Netz. Durch die Bezahlung der Geldstrafen entging er einer Haftstrafe.

Am Montagmittag (23.03.2026) unterzogen Einsatzkräfte des Zolls den 40-Jährigen am Grenzübergang Rheinheim einer Einreisekontrolle. Die Überprüfung ergab, dass der rumänische Staatsangehörige zweimal zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Steuerhinterziehung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verurteilten deutsche Gerichte den Mann im Jahre 2022 jeweils zu Geldstrafen. Da der in Rumänien wohnhafte Gesuchte weder die Geldstrafen beglich, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Staatsanwaltschaften Haftbefehle. Da er vor Ort die Gerichtsschulden von insgesamt 1.285 Euro bezahlen konnte, entging er einer Haftstrafe und durfte weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: 0172-7476830
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 09:49

    BPOLI-WEIL: Einreise nach Deutschland endet im Gefängnis

    Neuenburg am Rhein (ots) - Ein wegen Körperverletzung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei in Neuenburg am Rhein festgenommen worden. Jetzt verbüßt er eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe. Am Freitagabend (20.03.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 46-Jährigen am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 09:42

    BPOLI-WEIL: Kürzlich Abgeschobener bei erneuter Einreise zurückgewiesen

    Weil am Rhein (ots) - Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 26-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück. Am Freitag (20.03.2026) versuchte der afghanische Staatsangehörige mit dem Fernreisebus von Italien kommend nach Deutschland zu reisen, als er am ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:02

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt zweifach Gesuchten in der Tram fest

    Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei stellt bei der Einreise ins Bundesgebiet einen 46-Jährigen fest, welcher zweifach per Haftbefehl gesucht wird. Nun sitzt er im Gefängnis. Am Donnerstagabend (19.03.2026) kontrollierte die Bundespolizei eine grenzüberschreitende Tram am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung des georgischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren