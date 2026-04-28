Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Südstraße/Eckstraße (27.04.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Kreuzung Südstraße/Eckstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 34-Jährige war mit einem Renault auf der Südstraße stadteinwärts unterwegs. Auf der Kreuzung zur Eckstraße missachtete die Frau die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Movano eines 39-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Die Frau kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus, die beiden in ihrem Wagen mitfahrenden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren und der 39-Jährige blieben unverletzt.

An dem Renault entstand infolge der Kollision wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Transporter schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 5.000 Euro.

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