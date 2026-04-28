Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Blitzer-App "warnt" während Polizeikontrolle (27.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Durch die Benutzung einer Blitzer-App hat sich ein Autofahrer am Montagabend eine Anzeige eingehandelt. Kurz vor 21 Uhr hielt ein 46-Jähriger mit einem BMW an der Kreuzung Theodor-Heuss-Allee auf der rechten Spur neben einem Streifenwagen. Als die Ampel auf Grün umschaltete beschleunigte der Mann seinen Wagen im 50er-Bereich stark. Daraufhin hielten ihn die Beamten auf Höhe eines Schnellrestaurants an. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten nicht nur fest, dass der 46-Jährige seinen Führerschein nicht dabeihatte, sondern auch, dass er verbotenerweise eine Blitzer-App auf seinem Handy nutzte, als diese während des Gesprächs plötzlich mitteilte, dass in 400 Metern ein fester Blitzer stehe.

Dafür erwarten den 46-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister.

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