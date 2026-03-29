Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Presseberichte WE 28.-29.03.2026

Völklingen (ots)

Unter Btm-Einfluss stehender E-Scooter-Fahrer

Am Freitag, den 27.03.2026, um 00:10 Uhr, führten Beamte der PI Völklingen eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter-Fahrer in der Ludweilerstraße in Völklingen-Wehrden durch. Anlass der Kontrolle war ein an dem Fahrzeug angebrachtes und nicht mehr zugelassenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 41-jährigen Mann zudem Auf- und Ausfallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen Btm-Konsum hindeuten. Ein Drogenvortest auf der Dienststelle verlief positiv auf, weshalb bei dem Beschuldigten eine Blunentnahme durchgeführt und Straftaten wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurden. Da der Mann äußerte, dass der Roller ca. 29 km/h fahre, wurde dieser nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt zwecks Durchführung eines Leistungsgutachtens sichergestellt.

Hinweis:

E-Scooter fallen unter das Pflichtversicherungsgesetz und bedürfen daher immer eines Versicherungskennzeichens.

Stark alkoholisierte PKW-Führerin in Riegelsberg

Am Freitag den 27.03.2026 meldeten Mitarbeiter eines Einkaufmarktes in Riegelsberg bei der PI Völklingen eine Kundin stark nach Alkohol rieche Person. Die Dame habe den Markt verlassen und sei nun mit einem PKW weggefahren. Über das abgelesene Kennzeichen konnte Fahrzeugführerin zu Hause angetroffen und anhand der Personenbeschreibung identifiziert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 4,93 Promille. Die Frau wurde mit zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurden.

Polizei retten Pute

Während der allgemeinen Streifentätigkeit wurde ein Einsatzkommando der Polizei Völklingen am frühen Morgen des 28.03. gegen 04:00 Uhr in der Völklinger Straße in Völklingen-Ludweiler auf eine ungewöhnliche Situation aufmerksam. Die Beamten konnten beobachten, wie mitten auf der Fahrbahn eine Pute von einem Fuchs attackiert wurde. Bei Herantreten an das Geschehen konnte der Fuchs verscheucht und die Pute vor dem vermutlich sicheren Tod gerettet werden. Der augenscheinlich nur leicht verletzte Vogel wurde in Obhut genommen und im Laufe des Samstags an die Wildvogelauffangstation in Püttlingen übergeben.

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